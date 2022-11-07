الدوري الأوروبي - برشلونة أمام مانشستر يونايتد.. ومصطفى محمد ضد يوفنتوس

أسفرت قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة نارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد بذكريات دوري الأبطال.

وتقام منافسات الذهاب يوم 16 من فبراير المقبل بين الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

ويلعب مصطفى محمد رفقة فريقه نانت أمام يوفنتوس في نفس الدور.

وجاءت نتيجة قرعة الدوري الأوروبي كالآتي:

برشلونة × مانشستر يونايتد

سالزبورج × روما

إشبيلية × أيندهوفن

باير ليفركوزن × موناكو

أياكس × يونيون برلين

شاختار × رين

لشبونة × ميدتيلاند

يوفنتوس × نانت

وكانت قد تأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهم:

أرسنال - ريال سوسيداد - فناربخشة - يونيون سان جيلويزي - ريال بيتيس - فينورد - فرايبورج - فيرينتسفاروسي

وتنتظر الفرق الثمانية المتأهلين من ذلك الدور لمواجهته في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتجرى قرعة ثمن النهائي يوم 24 فبراير على أن تقام منافسات الذهاب يوم 9 مارس بينما الإياب يوم 16 من الشهر نفسه.