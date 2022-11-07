فيديو في الجول - ماركو تارديلي.. أشهر صرخة في تاريخ كأس العالم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 14:02

كتب : إسلام أحمد

صرخة تارديلي

ماركو تارديلي، يعرفه المصريون بسبب ولايته القصيرة غير الناجحة مع الفراعنة، ويعرفه العالم بسبب صرخته الهائلة بعد هدفه في نهائي كأس العالم 1982. شاهد فيديو FilGoal.com عن الصرخة التي لا يزال دويها يتردد بعد عدة عقود من الزمان.

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