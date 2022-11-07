أليجري: الفوز على إنتر لن يحل كل مشاكل يوفنتوس ولكن

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 13:52

كتب : FilGoal

أدريون رابيو

أوضح ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن الفوز الذي حققه فريقه على إنتر لن يحل كل مشاكل السيدة العجوز.

وتغلب يوفنتوس على ضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد في مباراة "دربي إيطاليا" التي جمعتهما على ملعب يوفنتوس أرينا ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الجيد الفوز على إنتر بعد أن أخذنا زمام المبادرة، لعبنا بشكل جيد وخاطرنا قليلا".

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وأضاف "عندما نلعب بهذا الشكل يكون من الصعب على المنافسين هز شباكنا".

وتابع "نحاول دائما بذل قصارى جهدنا. لكن لا يجب أن نعتقد أن يوفنتوس عاد وأننا قمنا بحل كل مشاكلنا بهذا الفوز، يتعين علينا مواصلة العمل الجاد".

وشدد مدرب البيانكونيري "لقد تم إنجاز أشياء رائعة أمام إنتر، ولكن هناك مجال للتحسن".

واستطرد "كان من الرائع أن أرى فريقي يلعب بهذا الشكل، في الشوط الأول كان لدينا القليل من الحظ، ولكن عندما يعطي اللاعبون كل شيء للفريق يكون الفوز أسهل".

وأردف "في الشوط الثاني لعبنا مباراة أفضل وكان الأداء الدفاعي في أعلى المستويات".

سجل هدفي البيانكونيري أدريون رابيو في الدقيقة 52 ونيكولو فايولي في الدقيقة 84.

كان هذا هو الفوز الرابع على التوالي للبيانكونيري في الدوري الإيطالي، بعد الانتصار على تورينو (1-0) وإمبولي (4-0) وليتشي (1-0).

فيما توقفت سلسلة فوز إنتر عند 4 انتصارات متتالية، ليتلقى هزيمته الأولى في آخر 5 مباريات.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 24 نقطة في المركز السابع.

ولا يزال نابولي يحلق في صدارة الدوري بـ 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان.

يوفنتوس إنتر ماسيمليانو أليجري
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