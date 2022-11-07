اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي البرتغال في كأس العالم
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 13:40
كتب : FilGoal
يطلقون على البرتغال برازيل أوروبا، ليس من فراغ.
هل تتذكر من هو قائد منتخب البرتغال في كأس العالم 2006.
لأي مدى تعرف لاعبي منتخب البرتغال؟
اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ البرتغال في كأس العالم.
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