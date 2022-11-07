اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي البرتغال في كأس العالم

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

منتخب البرتغال قبل لقاء المجر - يورو 2020

يطلقون على البرتغال برازيل أوروبا، ليس من فراغ.

هل تتذكر من هو قائد منتخب البرتغال في كأس العالم 2006.

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب البرتغال؟

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اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ البرتغال في كأس العالم.

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