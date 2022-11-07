أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح

في مواجهة متكررة.. ليفربول يواجه ريال مدريد في دور 16 دوري أبطال أوروبا

جيرو يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

بعد نهاية المجموعات.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

بيولي: لا يهم من سنلتقي في دور الـ 16 لـ دوري الأبطال.. وعلينا أن نكون طموحين