في مباراة لم تكتمل بسبب 10 حالات طرد.. راسين يتوج بكأس أبطال الأرجنتين على حساب بوكا

في مباراة انتهت بسبب البطاقات الحمراء، حقق راسينج كلوب كأس أبطال الأرجنتين على حساب بوكا جونيورز.

كأس الأبطال هي مباراة تجمع بين بطل الدوري الأرجنتيني وبطل كأس الدوري الأرجنتيني.

المباراة شهدت طرد 10 لاعبين من كلا الفريقين على مدارها وامتدت لأكثر من 120 دقيقة وألغيت قبل إطلاق صافرة الحكم.

تقدم نوبيرتو برياسكو بالهدف الأول لبوكا جونيورز في الدقيقة الـ 19.

وتعادل ماتياس روخاس سريعا لراسينج بعد ثلاثة دقائق فقط.

وفي الدقيقة الـ 95 من المباراة بدأت البطاقات الحمراء في الظهور عندما طرد الحكم كل من سيباستيان فيلا لاعب بوكا جونيورز وجوان كاربونيرو لاعب راسينج.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى الوقت الوقت الأضافي.

ومع بداية الشوط الإضافي تحصل ألان فاريلا لاعب راسين على البطاقة الصفراء الثانية ليكون ثالث لاعب يطرد في المباراة.

وفي الدقيقة الـ 118 سجل كارلوس ألكاراز الهدف الثاني لراسينج لتأمين الفوز في الوقت القاتل.

وقبل صافرة النهاية تعرض ألكاراز نفسه للطرد لتتعادل الكفة في البطاقات ولكن الاشتباكات بين اللاعبين استمرت ليقرر الحكم طرد 6 لاعبين إضافيين وهو لويس أدفينكولا وفرانك فابرا وداريو بينديتو لبوكا جونيورز وجوناثان جالفان من راسينج ليقرر الحكم إلغاء المباراة واحتساب راسينج فائزا بها بسبب تخطي لاعبي بوكا للحد الأقصي للبطاقات الحمراء.

Las 7 expulsiones de jugadores de campo en #Boca vs #Racing: 📌BOCA 🔴Min 90+4 Villa 🔴Min 99 Varela 🔴Min 124 Advincula 🔴Min 127 Fabra 🔴Min 129 Benedetto 📌RACING 🔴Min 90+4 Carbonero 🔴Min 123 Alcaraz 📌Arbitraje de Tello pic.twitter.com/vc1vgJsAl9 — Locos x un Gol (@locosxungol) November 6, 2022

كما شهدت المباراة طرد هوجو إيبارا مدرب بوكا جونيورز في الدقيقة الـ 97.

وكان بوكا جونيورز قد توج بلقب الدوري الأرجنتيني خلال الأيام الماضية بعد حصوله على 52 نقطة بفارق نقطتين عن راسينج الذي حصل على المركز الثاني، كما توج بكأس دوري الأرجنتين.