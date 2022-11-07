اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2014

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 12:47

كتب : FilGoal

كأس العالم

نسخة أقيمت في البرازيل بلد كرة القدم، إنها نسخة كأس العالم 2014.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي شهدت نتائج غريبة لبعض المنتخبات، أرنا إجاباتك.

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