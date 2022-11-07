كرة يد - رئيس الاتحاد يكشف كواليس اعتزال الأحمر.. وبناء منتخب السيدات

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك - كرة يد

كشف محمد أمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن اعتزال أحمد الأحمر قائد المنتخب وأسطورة الفريق.

وكان أحمد الأحمر قد أبلغ المسؤولين والجهاز الفني للمنتخب عن قراره بالاعتزال وعدم خوض منافسات كأس العالم والمقرر لها يناير المقبل.

أحمد الأحمر

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وقال محمد أمين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد الأحمر لاعب نموذج ومتميز جدا، نحترم قراره بالاعتزال الدولي ومن حقه إعادة حساباته وإذا وافقت الأجهزة الفنية للمنتخب سيكون هناك توافق معه".

وأضاف "الأحمر أعلن اعتزاله عقب أولمبياد طوكيو ولكن الجهاز الفني رؤيته كانت أن اللاعب يمكنه تقديم المزيد".

وتابع "الجميع يحب أحمد الأحمر واللاعبون يرونه أيقونة ونموذج، هو قائد كبير وربما عندما شعر أن عطائه لن يكون بنفس الصورة فضّل الاعتزال".

وكشف رئيس الاتحاد المصري "بالتأكيد ستكون هناك احتفالية لأحمد الأحمر بعد اعتزاله، هو يستحق الكثير منا وليس فقط احتفالية بسبب العطاء والنموذج الذي قدمه خلال مسيرته".

وتوج الأحمر بالنسخة الأخيرة مع منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت يناير 2022 في مصر.

إنجازات أحمد الأحمر مع منتخب مصر:

- التتويج ببطولة إفريقيا 5 مرات (2004 - 2008 - 2016 - 2020 - 2022)

- الهداف التاريخي لمصر في بطولات العالم

- رجل المباراة 8 مرات في كأس العالم

- أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات

- رابع أولمبياد طوكيو

نجاح اليد المصري.. ومنتخب السيدات

وبسؤاله عن سبب نجاح منتخب اليد أوضح "قيمة كرة اليد المصرية لا يمكن إعادتها لشخص أو مجلس معين ولكنها قيمة تراكمية من المجالس السابقة بدءا من حسن مصطفى الذي وضع الأسس والقواعد وجميعنا نسير على نفس النهج مع بعض التطوير".

وتابع "الجيل الأقدم في المنتخب مثل أحمد الأحمر وصل إلى 34 عاما لذلك كان لا بد من وجود صف ثاني وثالث، ومنذ فترة اعتبرنا كل مرحلة سنية هي منتخب مصر وتعاملنا مع كل جيل بلتك الصورة".

وشدد محمد أمين "العلم دائما ما تكون نتيجته نجاحات، ندرس كل جيل ونقدم التقييم المناسب من أجل التطور".

وكشف رئيس الاتحاد المصري "لم اتخذ قراري بشأن خوض الانتخابات من عدمه وهو قرار مؤجل لوقته".

وتابع "جازفنا بالناشئات والشابات لتكوين منتخب السيدات وخوض بطولة أمم إفريقيا، هي خطوة علمية من أجل بناء فريق قوي مستقبلا وليس للمنافسة وحصد اللقب هذه النسخة وأتمنى أن يتفهم الرأي العام".

واختتم رئيس الاتحاد المصري تصريحاته "نحن الآن في مرحلة بناء منتخب السيدات وهدفنا ليس حصد اللقب هذا العام ولكن أعد بالمنافسة وحصد اللقب عقب عامين".

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