بعد 26 يوما في المهمة.. إلتشي يقيل ألميرون صاحب أسوأ سلسلة نتائج في تاريخ الدوري الإسباني

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 12:03

كتب : FilGoal

خورخي ألميرون - إلتشي

أعلن نادي إلتشي الإسباني عن إقالة مديره الفني خورخي ألميرون من قيادة الفريق بعد 5 مباريات فقط في المهمة.

وأشار إلتشي إلى أن سيرخيو مانتيكون السكرتير التقني للنادي سيقود الفريق خلال مباراة جيرونا المقبلة والأخيرة في الدوري الإسباني قبل كأس العالم 2022.

ويستقبل إلتشي نظيره جيرونا غدًا الثلاثاء في ملعب مارتينيز فاليرو بالجولة 14 للدوري الإسباني.

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ويلعب بعدها إلتشي مباراة الدور الأول من كأس ملك إسبانيا أمام لالكورا فريق القسم السادس يوم 12 نوفمبر.

ومن المنتظر أن تستغل إدارة إلتشي التوقف الدولي الطويل خلال كأس العالم لإيجاد بديل مناسب للأرجنتيني ألميرون.

وتولى ألميرون تدريب إلتشي يوم 12 أكتوبر الماضي، وبعد أقل من شهر فقد وظيفته على خلفية تلقي 3 هزائم وتحقيق تعادلين في 5 مباريات.

وسقط إلتشي في الجولة الماضية أمام بلد الوليد بهدفين مقابل هدف واحد، مما وضع حدًا لمسيرة ألميرون مع الفريق.

وتعد تلك الفترة الثانية لـ ألميرون مع إلتشي، إذ قاد الفريق بين أغسطس 2020 وفبراير 2021 ورحل بعد 24 مباراة فقط، عقب فشله في الفوز بـ 16 مباراة متتالية في الدوري الإسباني وقتها.

ومع عودته لـ إلتشي خلفًا لـ فرانسيسكو الذي بدأ الموسم الحالي، حقق ألميرون رقمًا سلبيًا تاريخيًا في الدوري الإسباني.

ووصل ألميرون إلى 21 مباراة متتالية دون فوز مع فريق واحد في الدوري الإسباني، وهو رقم لم يحققه أي مدرب في تاريخ المسابقة.

ويحتل إلتشي المركز 20 -الأخير- في الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، إذ عجز عن تحقيق أي انتصار وتلقى 9 هزائم في 13 جولة.

ويبتعد إلتشي عن أقرب مراكز البقاء بـ 7 نقاط كاملة، ويحتاج لمعجزة من أجل الاستفاقة بعد المونديال.

وسبق أن قاد مانتيكون فريق إلتشي مؤقتًا لمدة مباراة في نوفمبر 2021، وتعادل وقتها 1-1 أمام أوساسونا.

إلتشي الدوري الإسباني
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