كرة يد - بعثة منتخب السيدات تطير إلى السنغال استعدادا لبطولة إفريقيا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 11:03

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات مصر - كرة يد

غادرت بعثة منتخب سيدات مصر لكرة اليد مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين متجهة إلى داكار العاصمة السنغالية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل في السنغال، ويتأهل منها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم 2023.

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ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة الثنائي العربي تونس والمغرب بجانب غينيا والكونغو.

وتضم قائمة منتخب السيدات كل من: أمينة عاطف - مي جمعة - شيماء صبري - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل.

وجاء جدول منتخب سيدات مصر كالآتي:

الخميس 10 نوفمبر: مصر × الكونغو (2:00 عصرا)

الجمعة 11 نوفمبر: مصر × تونس (6:00 مساء)

الأحد 13 نوفمبر: مصر × المغرب (2:00 عصرا)

الإثنين 14 نوفمبر: مصر × غينيا (2:00 عصرا)

ويتأهل من المجموعة أول منتخبين بالإضافة لأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاثة.

ويتأهل أول أربعة منتخبات في بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نهاية 2023 بدول الدنمارك والنرويج والسويد.

ويشارك منتخب مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في 2012.

ويشارك منتخب مصر للسيدات للمرة الأولى منذ 10 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في 2012.

كرة يد منتخب مصر سيدات السنغال أمم إفريقيا
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