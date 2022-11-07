الونش يسافر إلى إنجلترا للخضوع لجراحة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - الزمالك

غادر محمود حمدي "الونش" إلى إنجلترا صباح اليوم الإثنين استعدادا للخضوع إلى جراحة.

وتعرض الونش للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الزمالك في وقت سابق أن الونش سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 شهور بسبب الإصابة.

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وأشار أمير مرتضى في وقت سابق إلى أنه يوجد تواصل مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب.

ونسقت إدارة الكرة في نادي الزمالك من أجل إنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر الونش إلى إنجلترا.

وجمع نادي الزمالك 7 نقاط في أول ثلاث جولات من مسابقة الدوري بفوزين وتعادل.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.

بينما يعود الزمالك للمباريات من جديد يوم 26 من شهر نوفمبر عند مواجهة المصري في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويلعب بعدها الزمالك أمام المصري مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل ولكن هذه المرة في منافسات الدوري.

الدوري المصري الزمالك محمود حمدي الونش
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