مواعيد مباريات الإثنين 7 نوفمبر 2022.. قرعة أبطال أوروبا وريال مدريد وسيدات الطائرة

ينتظر محبو كرة القدم اليوم الإثنين ما ستسفر عنه مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا.

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الدوري الإسباني

يختتم ريال مدريد منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام مراسم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الواحدة ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

كما تشهد قرعة منافسات الدوري الأوروبي.

كرة طائرة

تفتتح منافسات الموسم الجديد من دوري سيدات الكرة الطائرة المصري.

وتلعب سيدات الأهلي حامل لقب البطولة أمام الزهور في الثامنة مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

أما الزمالك فيواجه وادي دجلة في تمام السادسة مساء على صالة الزمالك.