صاروخية متأخرة تنقذ إشبيلية من السقوط في دربي الأندلس وسط سيل من البطاقات

في مباراة مشتعلة الأجواء تعادل إشبيلية مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت 12 بطاقة مختلفة ما بين الصفراء أو الحمراء، إذ تلقى لاعبي إشبيلية 6 بطاقات صفراء وأخرى حمراء، بينما تلقى لاعبي إشبيلية 3 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين.

وسجل نيمانيا جوديل هدف إشبيلية، بينما سجل خيسوس نافاس لريال بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه.

وارتفع رصيد بيتيس للنقطة الـ 24 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث أتليتكو مدريد، كما ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة الـ 11 في المركز الـ 17.

سيطر بيتيس على مجريات المباراة منذ البداية وحاول تسجيل الهدف الأول ولكن القائم منعوا لاعبيه من تسجيل الهدف الأول متعاطفا مع ياسين بونو حارس إشبيلية.

وفي الدقيقة الـ 38 تعرض جونزالو مونتييل لبطاقة حمراء مباشرة بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو التي أظهرت تدخله العنيف على أليكس مورينو.

وبعد خمس دقائق دخل خيسوس نافاس بديلا لرافا مير لتعويض الظهير الأيمن الذي تم طرده.

وفي الكرة الأولى عقب دخوله سجل نافاس هدفا في مرمى فريقه بالخطأ بعد ان اصطدمت به الكرة وخادعت بونو الذي تعامل مع الكرة بشكل خاطئ.

وقبل نهاية الشوط الأول تعادلت كافة البطاقات الحمراء بعد طرد نبيل فقير لاعب بيتيس بسبب تصرفه العنيف ضد بابو جوميز.

ومع بداية الشوط الثاني قرر الحكم إشهار بطاقة حمراء جديدة ولكن تلك المرة كانت لبورخا إجلاسيوس مهاجم بيتيس بعد تدخل عنيف على جوان جوردان.

وفي الدقيقة الـ 81 سجل جوديل هدف التعادل لإشبيلية بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس كلاوديو برافو عن التصدي لها.

وكاد جوديل أن يضيف الثاني وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ 90 بتسديدة صاروخية جديدة ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وحاول إشبيلية استغلال نقص بيتيس العددي في الدقائق الاخيرة لتسجيل هدف الفوز ولكن الدربي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة مع ريال سوسيداد يوم 9 نوفمبر، بينما سيحل بيتيس ضيفا على فالنسيا في ملعب ميستايا.