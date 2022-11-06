برأسية.. مارسيليا يحسم كلاسيكو فرنسا على حساب ليون

حقق أوليمبيك مارسيليا الفوز على أوليمبيك ليون بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب فيلدروم في الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد مارسيليا للنقطة الـ 25 في المركز السادس بينما توقف رصيد ليون عند النقطة الـ 21 في المركز الثامن.

وسجل صامويل جيجوت هدف مارسيليا الوحيد في المباراة.

التشكيل

بدأ مارسيليا المباراة بأليكسيس سانشيز وجنكيز أوندر في خط الهجوم، بينما لعب موسى ديمبيلي وأليكساندر لاكازيت في تشكيل ليون الأساسي.

سيطر مارسيليا على معظم فترات المباراة منذ بدايتها مستغلا عامل الملعب والجمهور.

وتقدم مارسيليا بالهدف الأول عن طريق جيتوت برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها جوردان فيريتوت لينهيها جيتوت في الشباك.

وحاول لاعبي ليون إدراك هدف التعادل في الشوط الثاني ولكن ثبات دفاع مارسيليا حال دون ذلك.

ويحل مارسيليا ضيفا في المباراة المقبلة على موناكو يوم 13 نوفمبر في المباراة الأخيرة قبل كأس العالم 2022، بينما سيلعب ليون مع نيس على ملعبه.