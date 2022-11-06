برأسية.. مارسيليا يحسم كلاسيكو فرنسا على حساب ليون

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

صامويل جيجوت - مارسيليا

حقق أوليمبيك مارسيليا الفوز على أوليمبيك ليون بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب فيلدروم في الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد مارسيليا للنقطة الـ 25 في المركز السادس بينما توقف رصيد ليون عند النقطة الـ 21 في المركز الثامن.

وسجل صامويل جيجوت هدف مارسيليا الوحيد في المباراة.

أخبار متعلقة:
روبرتسون عن الفوز على توتنام: إنها أفضل كرة قدم لنا هذا الموسم حمد الله: مغادرتي لمنتخب المغرب في 2019 نقطة سوداء بحياتي الكروية هالاند وكين يواصلان التسجيل وظهور صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 كرة سلة - الأهلي وسبورتنج ينتصران في ذهاب نصف نهائي المرتبط

التشكيل

بدأ مارسيليا المباراة بأليكسيس سانشيز وجنكيز أوندر في خط الهجوم، بينما لعب موسى ديمبيلي وأليكساندر لاكازيت في تشكيل ليون الأساسي.

سيطر مارسيليا على معظم فترات المباراة منذ بدايتها مستغلا عامل الملعب والجمهور.

وتقدم مارسيليا بالهدف الأول عن طريق جيتوت برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها جوردان فيريتوت لينهيها جيتوت في الشباك.

وحاول لاعبي ليون إدراك هدف التعادل في الشوط الثاني ولكن ثبات دفاع مارسيليا حال دون ذلك.

ويحل مارسيليا ضيفا في المباراة المقبلة على موناكو يوم 13 نوفمبر في المباراة الأخيرة قبل كأس العالم 2022، بينما سيلعب ليون مع نيس على ملعبه.

أوليمبيك مارسيليا أوليمبيك ليون الدوري الفرنسي
نرشح لكم
استمرار سلسلة ونهاية أخرى.. يوفنتوس يحسم الدربي بالفوز على إنتر روبرتسون عن الفوز على توتنام: إنها أفضل كرة قدم لنا هذا الموسم أيندهوفن يحسم كلاسيكو هولندا ويتصدر الدوري ماذا قدم تريزيجيه في تعادل طرابزون مع كونيا.. سجل هدف وحصل على ركلة جزاء انتهت في الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) - (0) إنتر ميلان ألونسو يحرم برلين من الصدارة.. باير ليفركوزن ينتصر بخماسية خطأ كارثي يحسم دربي روما لمصلحة لاتسيو التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر
أخر الأخبار
صاروخية متأخرة تنقذ إشبيلية من السقوط في دربي الأندلس وسط سيل من البطاقات ساعة | الدوري الإسباني
رئيس أسوان: الرمادي لم يتأخر عن طلب أسوان لتدريب الفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
استمرار سلسلة ونهاية أخرى.. يوفنتوس يحسم الدربي بالفوز على إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
برأسية.. مارسيليا يحسم كلاسيكو فرنسا على حساب ليون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
روبرتسون عن الفوز على توتنام: إنها أفضل كرة قدم لنا هذا الموسم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حمد الله: مغادرتي لمنتخب المغرب في 2019 نقطة سوداء بحياتي الكروية 2 ساعة | قطر 2022
هالاند وكين يواصلان التسجيل وظهور صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الأهلي وسبورتنج ينتصران في ذهاب نصف نهائي المرتبط 3 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد 4 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر