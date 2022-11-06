حمد الله: مغادرتي لمنتخب المغرب في 2019 نقطة سوداء بحياتي الكروية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - المغرب

عبر عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب واتحاد جدة السعودي عن شعوره بالندم لمغادرته لمنتخب بلاده قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال حمد الله عبر قناة إم بي سي أكشن: "البعض قال علاقتي مع لاعبي منتخب المغرب غير جيدة ولكن هذا غير صحيح بل بالعكس علاقتي مع معظم اللاعبين جيدة وأتواصل معهم بشكل دائم".

وأضاف "أعتبر مغادرتي لمنتخب المغرب في 2019 نقطة سوداء في مسيرتي الكروية".

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وأكمل "كان من المفترض ألا أفعل هذا الخطأ، وهذا الفعل كان من دون قصد ولم أفكر في عواقبه، وعقابي كان كبيرا بعدما تم استبعادي من المنتخب لمدة 3 سنوات".

وواصل "أريد أن أعتذر لجمهور المغرب ولأي مسؤول مرة أخرى عن هذا الخطأ".

وأردف "مثلي مثل كل لاعبي المغرب الذين يحلمون باللعب في كأس العالم وتواصلت مع وليد الركراكي المدير الفني للفريق وأخبرني أنه فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين".

وأتم تصريحاته "إذا تم اختياري لقائمة المغرب في كأس العالم سأبذل أقصى ما لدي من جهد في البطولة، وإذا لم يتم اخيتاري سأكون أول المشجعين للفريق".

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