كرة سلة - الأهلي وسبورتنج ينتصران في ذهاب نصف نهائي المرتبط

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

ثريا محمد - سيدات الأهلي - كرة سلة

أقيمت اليوم منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط للسيدات لكرة السلة اليوم الأحد.

وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 84-66 في الفريق الأول.

ولكن فريق المرتبط خسر أمام سموحة بنتيجة 55-39.

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وفي المباراة الأخرى، فاز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 67-66.

بينما انتصر الجزيرة في المرتبط بنتيجة 62-44.

ويحتاج الأهلي وسبورتنج للفوز في مباراة الفريق الأول فقط لضمان الصعود للنهائي.

بينما يحتاج سموحة والجزيرة للفوز في مباراتي المرتبط والفريق الأول.

وتقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وطرحت شركة تذكرتي السبت الماضي الحجز الخاص بتذاكر مباريات ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة سيدات، بسعر 49 جنيها للتذكرة الواحدة، والتي يستطيع حاملها حضور مباريات اليوم الواحد.

مباريات الإياب

الثلاثاء 8/11 1:00 مرتبط الجزيرة × سبورتنج

الثلاثاء 8/11 5:30 سيدات الجزيرة × سبورتنج

الثلاثاء 8/11 3:00 مرتبط الأهلي × سموحة

الثلاثاء 8/11 8:00 سيدات الأهلي × سموحة

كرة سلة دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي سموحة سبورتنج
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