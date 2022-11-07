كأس العالم - سعيد العويران.. انت عمري

عندما تستمع إلى أغاني عملاقة الطرب العربي المطربة الراحلة أم كلثوم فأنت مطالب بالصبر وانتظار مقدمة موسيقية طويلة قبل الوصول إلى متعة الطرب الأصيل.

أم كلثوم التي أثرت أغانيها في الوطن العربي أجمع كانت وما زالت تحتاج إلى صفاء ذهني ومزاج عالي باللغة العامية.

سعيد العويران نجم وأسطورة الكرة السعودية لم يجد أفضل من أغنية "انت عمري" أحد روائع كوكب الشرق عندما طلب منه FilGoal.com وصف هدفه التاريخي في شباك بلجيكا.

المقدمة الموسيقية الطويلة التي تسمعها في مطلع أغاني أم كلثوم، كان عليك انتظارها مرة أخرى بعد مرور 5 دقائق من مباراة السعودية وبلجيكا على ملعب (آر إف كيه) في واشنطن.

سعيد العويران استلم تمريرة وشرع في المراوغة مع ارتداء ثوب الشجاعة وركض ما يقرب من 70 ياردة.

مهاجم نادي الشباب استغل سرعته في تجاوز مدافعي بلجيكي على الترتيب ديرك ميدفيد، و ميشيل دي وولف، ورودي سميدتس قبل أن يسدد في شباك الحارس المتقدم ميشيل بريودهوم، ليسجل واحد من أجمل أهداف كأس عبر التاريخ في مشهد لا يقل عن إبداع أم كلثوم في غنائها.

العويران بهذا الهدف قتد المملكة العربية السعودية إلى ثمن نهائي كأس العالم 1994 في أول نهائيات لها على الإطلاق بعد الهزيمة من هولندا والفوز على المغرب وبلجيكا بدور المجموعات قبل أن تودع المسابقة على يد السويد بنتيجة 3-1.

نجم سينمائي

"عندما أنهى سعيد العويران ركضا لمسافة 70 ياردة وسجل هدفا سيتم استعادته لسنوات، هدفا سيسجله الأطفال في الساحات إلى الأبد. رأى المعجبين يقفون ويصرخون كما لو أنهم رأوا للتو نجما سينمائيا" هذا ما ذكرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن هدف العويران عقب مباراة السعودية وبليجكا.

فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز "هدف خيالي من فئة بيليه".

العويران الذي توج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم آسيوي في عام 1994، تقديرا لهدفه الرائع قال عن هذا الهدف "لقد كان أفضل هدف سجلته في حياتي. لقد سجلته من أجل كل سعودي في العالم، لكل مواطن عربي".

حسرة بلجيكية

في المقابل تحسر منتخب بلجيكا على ما حدث وقال جورج جرون قائد المنتخب: "لقد تركناه يذهب، ويذهب، ويذهب، ويذهب".

وأضاف "عادة، لا يمكن للاعب الركض إلى هذا الحد. لكن أحدا لم يتصدى له. كنا واثقين جدا. علينا أن نلعب بجدية أكبر".

وأوضح مدرب بلجيكا بول فان هيمست "أن تكون قادرا على الركض عبر نصف الملعب والقدوم إلى حارس المرمى بهذه الطريقة، فهذا ليس طبيعيا. شعرت بخيبة أمل كبيرة".

مارادونا العرب

ودعت السعودية كأس العالم لكن بالنسبة للعويران، كان الهدف هو تغيير الحياة عند عودته إلى المملكة العربية السعودية ، ووفقا لشبكة "ESPN" الإسبانية تم إهداؤه سيارة فخمة ، وأصبح الرجل الملقب آنذاك بـ"مارادونا العرب".

غلطة الشاطر

العويران بات اللاعب الأشهر في وطنه ونال الثناء من كل حدب وصوب، ولأن دائما "غلطة الشاطر بألف" دفع العويران ثمن السلوك الغير منضبط ووقع في فخ تناول الكحول والعلاقات النسائية بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية.

وأضافت التقارير أن العويران تعرض للحبس والحرمان من ممارسة كرة القدم لمدة عام بعدما كان على بعد خطوات من الاحتراف الأوروبي لولا القوانين الداخلية التي حرمته من ذلك.

فرصة ذهبية

حصل العويران على عففو ملكي وتم العفو عن كل تجاوزاته ليذهب رفقة منتخب بلاده إلى كأس العالم 1998 بفرنسا بحثا عن إعادة الأمجاد.

لم يقدم العويران المنتظر منه خلال المشاركة في مباراتي الدنمارك وفرنسا، لكنه سيبقى اسما خالدا في ذاكرة الجميع.

حظوظ السعودية

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وقال العويران لـ FilGoal.com: "أعتقد أن مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم متوازنة، وتخطي دور المجموعات ليس بالأمر الصعب".

وأضاف العويران: "المنتخب الأرجنتيني فريق كبير ولكنه ليس بجيل العمالقة (دييجو) مارادونا و(جابرييل) باتيستوتا وكانيجيا".

وتابع نجم منتخب السعودية السابق "بصمات هيرفي رينارد واضحة خلال مشوار التأهل وخبراته في كأس العالم توفر الثقة اللازمة للمنتخب".

واختتم و "لله الحمد كنت موجودا في أفضل مشاركة بتاريخ المنتخب السعودي بكأس العالم، وأتمنى أن يصل الجيل الحالي إلى ما هو أبعد أو على الأقل التأهل لثمن النهائي".

العويران شارك مع المنتخب السعودي في 75 مباراة دولية وسجل 24 هدفا بجميع المسابقات مع الأخضر السعودي.

وعلى مستوى الأندية قضى العويران سميرته بالكامل مع نادي الشباب بين عامي 1988-2001 وتوج بالعديد من الألقاب على رأسها لقب الدوري السعودي مواسم (90-91) و (91-92) و(92-93).