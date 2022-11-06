أيندهوفن يحسم كلاسيكو هولندا ويتصدر الدوري

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

إريك جوتيريز - بي إس في إيندهوفن

حقق بي إس في أيندهوفن الفوز على أياكس بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف في الجولة الـ 13 من الدوري الهولندي.

وسجل هدفي أيندهوفن في المباراة كل من لوك دي يونج وإريك جوتيريز، بينما سجل لورينزو لوكا لمصلحة أياكس.

وارتفع رصيد أيندهوفن للنقطة الـ 23 لينتزع صدارة الترتيب على حساب أياكس الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 28 مع وجود مباراة مؤجلة للأخير.

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تقدم دي يونج للضيوف في النتيجة الـ 23 مستغلا عرضية من كودي جاكبو ليقابلها بقدمه في الشباك.

وأضاف جوتيريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 50 مستغلا خطأ من دفاعات أياكس ليتابع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 83 قلص لوكا الفارق لمصلحة أياكس بمقصية بعد عرضية من ستيفن بيرجويس داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب بي إس في إيندهوفن مباراته المقبلة على ملعبه ضد إي زد ألكامارا، كا سيستقبل أياكس فريق فيتيس.

أيندهوفن أياكس الدوري الهولندي
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