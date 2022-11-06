اكتمال صفوف منتخب مصر للناشئين بانضمام تيبو غبريال
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 21:33
كتب : FilGoal
انضم تيبو غبريال لاعب هوفنهايملا الألماني لمعسكر منتخب مصر للناشئين ليكتمل صفوفه.
ووصل غبريال إلى معسكر مصر في الجزائر مساء اليوم لينضم مباشرة إلى التدريبات.
وحرص إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة على إلقاء محاضرة تحفيزية على اللاعبين.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
ويقود منتخب مصر فنيا المدير الفني محمد وهبة.
ويفتحح منتخب مصر مبارياته في التصفيات بمواجهة ليبيا يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 نوفمبر.
ويختتم منتخب مصر مبارياته بمواجهة المغرب يوم 14 نوفمبر.
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