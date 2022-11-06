انتهت في الدوري الإيطالي - يوفنتوس (2) - (0) إنتر ميلان

يحل إنتر ميلان ضيفا على يوفنتوس في المباراة المعروفة بـ "دربي إيطاليا" ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإيطالي.

ويغيب عن يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش وماتيا دي تشيليو وكايو جورجي والواعد صامويل إيلينج ولوكاس باريديس وبول بوجبا ومويس كين بداعي الإصابة.

فيما يفتقد إنتر لخدمات دالبرت.

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 24 نقطة، يفما يأتي يوفنتوس ثامنا برصيد 22 نقطة.

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ق 85 جووووول الثاني هذه المرة.. نيكولو فايولي يحول تسديدة فيليب كوستيتش إلى هدف في شباك إنتر.. 2-0

ق 82 مارسيلو بروزوفيتش وماتيو دارميان وراؤول بيلانوفا بدلا من هنريك مخيتاريان وميلان شكرينيار ودينزل دومفريس

ق 81 أنخيل دي ماريا بدلا من فابيو ميريتي

ق 74 روبن جوسينز وخواكين كوريا بدلا من فيديريكو ديماركو وهاكان تشالهان أوجلو

ق 73 فيديريكو كييزا بدلا من أركاديوش ميليك

ق 66 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على دانيلو

ق 64 تقنية الفيديو تراجع لمسة يد محتملة..

ق 63 جوووووووول الثاني من دانيلو بلمسة رائعة، ركنية من كوستيتش يقابلها البرازيلي بالقدم

ق 52 جووووووول أدريون رابيو يشعل الدربي بالهدف الأول بعد تمريرة أرضية من فيليب كوستيتش

بداية الشوط الثاني

ق 42 تسديدة خطيرة من نيكولو باريلا ولكن تمر فوق العارضة

ق 34 دومفريس يسدد ولكن تشيزني يتصدى بسهولة

ق 26 إدين دجيكو كاد أن يسجل الأول للنيراتزوري من ركنية ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

ق 19 بريمر ومحاولة خطرة ليوفي بعرضية يتلقاها من فيليب كوستيتش ولكن التسديدة تمر بجوار القائم الأيمن

ق 11 هاكان تشالهان أوجلو يسدد من متابعة ولكن فويتشيك تشيزني يتصدى

بداية المباراة