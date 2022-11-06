ألونسو يحرم برلين من الصدارة.. باير ليفركوزن ينتصر بخماسية

سحق باير ليفركوزن ضيفه يونيون برلين بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الألماني.

وأتت جميع الأهداف الخمسة في الشوط الثاني.

البداية أتت في الدقيقة 46 بهدف روبرت أندريك من صناعة كريم ديميرباي.

وفي الدقيقة 56 سجل موسى ديابي الهدف الثاني، ثم أضاف الثالث في الدقيقة 58.

وسجل آدم هلوزيك الهدف الرابع في الدقيقة 68، ثم صنع الخامس الذي سجله ميتشيل باكر في الدقيقة 76.

الفريق الذي يقوده تشابي ألونسو أسطورة وسط إسبانيا رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

ونال ألونسو فوزه الثاني في أول 5 مباريات له بالدوري الألماني، بواقع انتصارين وتعادل وهزيمتين.

فيما أسقطت هذه الخسارة يونيون برلين من صدارة الدوري، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ.