خطأ كارثي يحسم دربي روما لمصلحة لاتسيو

حسم لاتسيو الدربي بعد الفوز على روما بهدف دون مقابل على ملعب أولمبيكو في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وسجل فيليبي أندرسون هدف لاتسيو الوحيد في المباراة.

وارتفع رصيد لاتسيو للنقطة الـ 27 في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن نابولي أصحاب الصدارة، بينما توقف رصيد روما عند النقطة الـ 25 في المركز الخامس.

التشكيل

بدأ جوزيه مورينيو المباراة بخط هجوم مكون من نيكولو زانليولو وتامي أبراهام بينما بدأ ساري ببيدرو وفيليبي أندرسون.

📋أبراهام يقود هجوم الذئاب، ورودريجو أساسي أمام فريقه السابق في دربي روما 🔴🔵🇮🇹#في_إيطاليا pic.twitter.com/kiWdbZVhW2 — FilGoal (@FilGoal) November 6, 2022

أحداث المباراة

سيطر روما على مجريات المباراة وكان أكثر استحواذا وحاول لاعبيه تسجيل هدف التقدم ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 29 وعكس سير المباراة أخطأ إبانيز مدافع روما خطأ فادح عندما أهدر الكرة لفيليبي أندرسون أمام مرمى فريقه ليسدد الكرة في الشباك معلنا الهدف الأول للاتسيو.

وكاد زانيولو أن يتعادل لروما في الدقيقة الـ 33 من تسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وفي الشوط الثاني تواصل استبسال لاتسيو الدفاعي في حماية مرماهم ومنع الكرات من الوصول للحارس.

وفي الدقيقة الـ 72 انطلق لاعبي لاتسيو بهجمة مرتدة انتهت بتسديدة رائعة من فيليبي أندرسون ولكن روي باتريشيو منع الضيوف من تسجيل الهدف الثاني.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل من الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ولكنهم لم يكونوا كافيين لإدراك روما للتعادل.

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