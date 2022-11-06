التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تشكيل فريقه لمواجهة إنتر في دربي إيطاليا ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإيطالي.

ويغيب عن يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش وماتيا دي تشيليو وكايو جورجي والواعد صامويل إيلينج ولوكاس باريديس وبول بوجبا ومويس كين بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

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حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كوادرادو - نيكولو فايولي - مانويل لوكاتيلي - أدريون رابيو - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: فابيو ميريتي - أركاديوش ميليك

فيما جاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 24 نقطة، يفما يأتي يوفنتوس ثامنا برصيد 22 نقطة.

الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر ميلان
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