ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنام بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الـ 11 قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 14.

وحصد محمد صلاح جائزة رجل المباراة.

الهدف هو العاشر لصلاح في مرمى توتنام خلال مسيرته مع جميع الفرق التي لعب بقميصها.

ولعب صلاح 16 مباراة سابقة أمام توتنام بواقع 11 مباراة مع ليفربول، ومباراتين مع كل من فيورنتينا وبازل، ومباراة واحدة مع تشيلسي.

وأصبح توتنام هو أكثر فريق يسجل صلاح في مرماه بالتساوي مع مانشستر يونايتد بعشرة أهداف في مرمى كل منهما.

ويعد مانشستر سيتي ووست هام هما ثاني أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح برصيد تسعة أهداف.

وسجل النجم المصري 8 أهداف من الـ 10 في مرمى هوجو لوريس بينما استقبل جازانيجا هدفين آخرين.

وكسر صلاح صيامه التهديفي أمام توتنام بعد 3 مباريات لم يسجل خلالهم.

ووصل صلاح إلى هدفه السادس في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

وسجل صلاح 44 هدفا وصنع 14 في مرمى الفرق الـ 6 الكبرى في الدوري الإنجليزي.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح أمام توتنام

الدقائق: 89

الأهداف: 2

التسديدات على المرمى: 3

إهدار الفرص المؤكدة: 1

التمريرات الصحيحة: 32 من 39 بدقة تمرير 82%

الفوز بالثنائيات: 2