مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وروقا.. وتعليمات خاصة لـ سيد عبد الله

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 19:26

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين حول فقرات المران، وبعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال التدريب.

وخضع محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق.

أخبار متعلقة:
كالوشا: سجلت هدفين في التدريب بنفس طريقة هدفي في الزمالك.. وكنت قريبا من الأبيض مران الزمالك - ظهور شيكابالا ومشاركة يوسف حسن وعودة سامسون قبل الإعلان الرسمي.. الزمالك يهنئ الجزيري بالتواجد في قائمة تونس لـ كأس العالم

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لسيد عبد الله على هامش التدريبات، بشأن بعض المواقف الفنية الخاصة التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، وطالبه بالتركيز على التصرف الأمثل في بعض المواجهات الفردية أمام المنافسين.

وخاض الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق فقرة بدنية قوية تحت إشراف أيمن طاهر، مدرب الحراس.

وأدى الرباعي فقرة بدنية قوية بالركض حول الملعب ثم القفز من فوق الحواجز، بجانب خوض بعض التدريبات الأخرى الخاصة بالتركيز وسرعة رد الفعل.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط لشرح مجموعة من المهام والأدوار الخاصة باللاعب من أجل تنفيذها في التدريبات، ووجه له بعض النصائح بشأن استخلاص الكرة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، وحرص فيريرا على منح اللاعبين مجموعة من التعليمات خلال التقسمية، وركز الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء وتنفيذ بعض الأفكار الفنية لتطبقيها في المباريات الرسمية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

الزمالك فيريرا روقا
نرشح لكم
القناة يفوز وديا على المصري وديا في القاهرة كالوشا: سجلت هدفين في التدريب بنفس طريقة هدفي في الزمالك.. وكنت قريبا من الأبيض منتخب الشباب يستقر على إقامة وديتين في معسكر نوفمبر سبق له العمل في الإمارات.. أيمن الرمادي يتولى تدريب أسوان مران الأهلي - ديانج يشارك في التدريبات الجماعية تدريجيا محمد عمر يكشف خطوات حل مشكلة عاشور مع الاتحاد.. والموقف من ضم ثلاثي الأهلي عامر حسين يكشف سبب تحديد موعد 29 جولة من الدوري.. ويرد على غضب كولر وفيريرا جمال محمد علي يكشف سبب عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين.. وخطوات لحل المشكلة
أخر الأخبار
صلاح بعد ثنائية توتنام: تمكنت من إحداث الفارق.. وقدمنا المطلوب للفوز 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 25 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يقود ليفربول للانتصار خارج قواعده على توتنام 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: الخامس يقترب.. ساوثامبتون يقرر إقالة هاسنهوتل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وروقا.. وتعليمات خاصة لـ سيد عبد الله ساعة | الكرة المصرية
ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل ساعة | الدوري الإنجليزي
العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد