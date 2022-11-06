مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وروقا.. وتعليمات خاصة لـ سيد عبد الله

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين حول فقرات المران، وبعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال التدريب.

وخضع محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لسيد عبد الله على هامش التدريبات، بشأن بعض المواقف الفنية الخاصة التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، وطالبه بالتركيز على التصرف الأمثل في بعض المواجهات الفردية أمام المنافسين.

وخاض الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق فقرة بدنية قوية تحت إشراف أيمن طاهر، مدرب الحراس.

وأدى الرباعي فقرة بدنية قوية بالركض حول الملعب ثم القفز من فوق الحواجز، بجانب خوض بعض التدريبات الأخرى الخاصة بالتركيز وسرعة رد الفعل.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط لشرح مجموعة من المهام والأدوار الخاصة باللاعب من أجل تنفيذها في التدريبات، ووجه له بعض النصائح بشأن استخلاص الكرة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، وحرص فيريرا على منح اللاعبين مجموعة من التعليمات خلال التقسمية، وركز الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء وتنفيذ بعض الأفكار الفنية لتطبقيها في المباريات الرسمية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.