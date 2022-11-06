تنس – دجوكوفيتش يخسر نهائي بطولة باريس أمام الدنماركي رونه

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

لاعب التنس الدنماركي هولجر رونه

توج اللاعب الدنماركي هولجر رونه بلقب بطولة باريس ماسترز للتنس، بعدما فجر مفاجأة كبرى بالفوز على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في النهائي.

وفاز اللاعب الدنماركي على نوفاك بنتيجة 2-1 في المجموعات.

ويحتل نوفاك المركز السابع في ترتيب تصنيف لاعبي التنس للرجال.

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بينما يأتي هولجر رونه صاحب الـ19 عاما في المركز الـ18 في ترتيب التصنيف.

ويعد هذا اللقب هو الأول في مسيرته اللاعب الدنماركي هولجر رونه.

وكذلك هو تاني أصغر لاعب يفوز ببطولة باريس بعمر 19 عاما و191 يوما.

وكان آخر لقب حققه اللاعب الصربي دجوكوفيتش في بطولة إيطاليا المفتوحة، ومن قبله لقب بطولة ويمبلدون عندما فاز على الأسترالي نيك كريجوس.

تنس دجوكوفيتش
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