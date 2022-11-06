انتهت الدوري الإيطالي - روما (0)-(1) لاتسيو.. الدربي للنسور
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة روما ضد لاتسيو في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.
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نهاية المباراة
ق90. الحكم يحتسب 8 دقائق وقت بدل من الضائع.
ق72. تسديدة من فيليبي أندرسون بعد هجمة مرتدة ولكن روي باتريشيو يتألق.
ق67. استبسال دفاعي من لاعبي لاتسيو أمام هجمات روما
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33. العارضة تمنع تسديدة نيكولو زانيولو.
ق29. جوووووول أول للاتسيو في الدقيقة الـ 28 عن طريق فيليبي أندرسون بعد خطأ كارثي من إبانيز الذي أهدى الكرة لأندرسون ليسدد في الشباك.
ق22. محاولات من روما لتسجيل الأول ولكن بدون خطورة كبيرة على المرمى.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة الـ 7:00 مساء
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