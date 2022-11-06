القناة يفوز وديا على المصري وديا في القاهرة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

عمرو مرعي - المصري × القناة

حقق نادي القناة الفوز على المصري بهدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت في القاهرة عصر اليوم الأحد.

ويقيم المصري معسكرا في القاهرة خلال فترة التوقف الدولي استعداد لاستئناف الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من ابراهيم محجوب حكمًا للساحة ومعه كل من محمد شفيق وعماد الشامي كمساعدين.

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وسجل حسام باولو ومواندا هدفي القناة في المباراة.

وشهدت المباراة إهدار أحمد الشيخ لركلة جزاء في الشوط الأول.

وسيستأنف المصري مبارياته بمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022 يوم 26 نوفمبر الحالي.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 4 نقاط.

المصري القناة
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