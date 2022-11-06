تشكيل الدربي - زانيولو وأبراهام في هجوم روما.. وبيدرو أساسي مع لاتسيو

أعلن كل من جوزيه مورينيو مدرب روما وماورسيو ساري مدرب لاتسيو تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل لاتسيو ضيفا على روما على ملعب أولمبيكو في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

ويقود تامي أبراهام ونيكولو زانيولو هجوم روما في اختيارات جوزيه مورينيو.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: روي باتريشيو.

الدفاع: كريس سمولنج - روجر إيبانيز - جيانلوكا مانشيني.

الوسط: ريك كارسدورب - مادي كامارا - بريان كريستانتي - نيكولا زاليوسكي.

الهجوم: نيكولو زانيولو - تامي أبراهام - لورينزو بيليجريني.

ويلعب ماتياس فيتشينو ودانيلو كاتالدي ولويس ألبيرتو في وسط لاتسيو.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: إيفان بروفيديل.

الدفاع: مانويل لازاري - نيكولو كاسالي - أليسيو رومانيولي - آدم ماروسيتش.

الوسط: ماتياس فيتشينو - دانيلو كاتالدي - لويس ألبيرتو.

الهجوم: بيدرو - فيليبي أندرسون - ماتيا زاكاجني.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الخامس.