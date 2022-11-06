مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ريمس

شارك مصطفى محمد مهاجم نانت في خسارة فريقه من ستاد ريمس بهدف ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وحل نانت ضيفا على ستاد ريمس ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى كأساسي في الخط الأمامي بجوار سيمون موسيس.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل في الدقيقة 18 لكن كرته مرت بجوار القائم بعدما ارتطمت بالمدافع.

قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول أنقذ مصطفى محمد مرماه من على الخط بعد رأسية قوية.

وحاول المهاجم المصري التسجيل حين مر من مدافعين قبل أن يسدد كرة بعيدة عن مرمى ريمس.

ونال نيكولاس بالويوس لاعب نانت البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54، فقرر مدرب نانت استبدال مصطفى محمد في الدقيقة 57.

قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء سجل فلورين بالوجن الهدف الأول لريمس من ركلة جزاء.

ويحتل نانت المركز الـ16 برصيد 12 نقطة بينما ريمس في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

ولعب مصطفى محمد 21 مباراة مع نانت هذا الموسم وأسهم في 9 أهداف.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

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