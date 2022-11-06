تحت استهجان متروبوليتانو.. أتليتكو مدريد يتعادل بصعوبة مع إسبانيول

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

تعادل أتليتكو مدريد أمام ضيفه إسبانيول بهدفٍ لكل طرف في ملعب متروبوليتانو، بالجولة 13 للدوري الإسباني.

تقدّم إسبانيول بواسطة سيرجي داردير، لكن البديل جواو فيليكس تعادل لـ أتليتكو.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، وبات مهددًا بفقدانه لصالح ريال بيتيس الذي يواجه جاره إشبيلية مساء اليوم.

فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 12 نقطة في المركز 16، بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وعرفت المباراة بطاقة حمراء في وجه لياندرو كابريرا مدافع إسبانيول في وقتٍ مبكر من الشوط الأول.

واستمرت نتائج أتليتكو مدريد السيئة، إذ لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

كما تعادل أتليتكو في ملعبه متروبوليتانو للمباراة الرابعة على التوالي كذلك.

وشهدت المباراة في شوطها الأول مقاطعة أولتراس النادي للقاء ودخوله بين الشوطين، في اعتراض على مستوى الفريق بالفترة الماضية.

وعرفت المباراة تحقيق رقم تاريخي لـ دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد بوصوله لـ 597 مباراة مع الروخيبلانكوس.

وبات سيميوني صاحب الرقم القياسي للمباريات المتتالية مع نادٍ واحد في الكرة الإسبانية، متجاوزًا ميجيل مونيوز صاحب الـ 596 مباراة متتالية مع ريال مدريد بين 1960 و1974.

كما خاض السلوفيني يان أوبلاك مباراته رقم 278 مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، وتجاوز زميله السابق دييجو جودين وبات أكثر أجنبي ظهورًا في المسابقة المحلية مع النادي العاصمي.

أحداث مثيرة

إسبانيول اضطر إلى إكمال المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 26 بطرد كابريرا مدافع أوروجواي لارتكاب مخالفة مع ألفارو موراتا الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

في الشوط الثاني زادت أوضاع أتليتكو مدريد سوءًا، فتقدم إسبانيول بواسطة داردير بعد تمريرة رأسية من خوسيلو في الدقيقة 62.

سيميوني المغلوب على أمره لجأ إلى فيليكس في الدقيقة 66 وأدخله بدلًا من يانيك فيريرا كاراسكو.

وفيليكس لم يخذل مدربه، فأدرك التعادل بعد انطلاقة مميزة في الدقيقة 78.

ورفع فيليكس رصيده إلى 3 أهداف في الليجا كلها كبديل.

المهاجم البرتغالي كاد أن يضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن الحارس الفرنسي بنجامين ليكومتي تصدى.

ولم تفلح محاولات أتليتكو في اللحظات الباقية، ليفقد نقطتين.

أتليتكو مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
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