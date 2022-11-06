كالوشا: سجلت هدفين في التدريب بنفس طريقة هدفي في الزمالك.. وكنت قريبا من الأبيض

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

احتفال أحمد كالوشا بهدفه في شباك الزمالك

كشف أحمد كالوشا مدافع إنبي عن تسجيله خلال التدريبات هدفين بنفس طريقة تسجيله في شباك الزمالك.

وسجل كالوشا هدف التعادل لإنبي أمام الزمالك بهدف لكل منهما في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة.

وقال كالوشا عبر إذاعة ميجا إف إم: "ذاكرنا الزمالك جيدا، وكنا نعلم أن عقب مباراة السوبر بالتحديد ستؤثر الخسارة عليهم نفسيا، وأحمد كشري طالبنا بالهدوء".

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وأضاف "المباراة لم تكن في صالحنا خلال الشوط الأول وبين شوطي المباراة أبلغنا كشري أن ما كنا نخشاه حدث وهو استقبال هدف لذلك لا يوجد ما نخسره في الشوط الثاني".

وكشف كالوشا "تدريب ما قبل المباراة بيوم واحد سجلت هدفين بنفس طريقة هدفي في الزمالك، كنت أعلم أن مباراة كبيرة مثل مواجهة الزمالك تكون الركلات الثابتة أقل لذلك كان التركيز مرتفع لأنها فرصة لا تتكرر".

وتابع "ألعب موسمي الأول مع إنبي بعد انضمامي من النصر ومستمر لمدة خمس سنوات".

وواصل "لعبت تحت قيادة طارق السيد في النصر وكنت هداف الدرجة الثانية معه وأبلغني أنه رشحني لأمير مرتضى من أجل الانضمام ولكن لا أعلم ما حدث وقتها".

واختتم كالوشا تصريحاته "كانت المفاوضات قبل الموسم الحالي مع الاتحاد وسموحة ولم يكن إنبي في الصورة ولكن خلال يوم تم إنهاء الاتفاق وفي اليوم التالي أجريت الكشف الطبي وتم حسم الأمر".

الدوري المصري إنبي كالوشا
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