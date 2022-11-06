منتخب الشباب يستقر على إقامة وديتين في معسكر نوفمبر
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 16:53
كتب : FilGoal
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 على خوض مواجهتين وديتين في المعسكر المقرر انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري.
ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.
وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اتحاد إفريقي، من أجل الاتفاق على مباريات ودية لمنتخب الشباب خلال الشهر الجاري.
وأرسا الاتحاد المصري خطابا إلى اتحاد جامبيا لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين للشباب.
وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.
وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.
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