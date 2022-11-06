في غياب ميسي.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ لوريان

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه لوريان بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب موستوار بالجولة 14 للدوري الفرنسي.

وسجّل نيمار جونيور ودانيلو بيريرا هدفي سان جيرمان، فيما سجل تيريم موفي هدف لوريان الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن لانس الثاني.

فيما تجمّد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن موناكو الخامس.

وأكمل باريس سان جيرمان 30 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات.

ويعد الرقم القايسي لـ سان جيرمان 37 مباراة دون هزيمة بين أغسطس 1993 وأبريل 1994.

غياب الأسطورة

خاض سان جيرمان المباراة في غياب ليونيل ميسي الذي يعاني من آلام في وتر أكيليس.

ودفع كريستوفر جالتييه بالشاب بـ هوجو إكيتيكي في الهجوم إلى جوار كيليان مبابي ونيمار جونيور.

وتقدّم سان جيرمان بعد 9 دقائق فقط بواسطة نيمار من فاصل مهاري تلاعب فيه بمدافعي وحارس مرمى الخصم.

ورفع نيمار رصيده إلى 14 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم، بجانب صناعته 11 هدفًا.

وشهدت الدقيقة 13 ضربة قوية لـ لوريان بإصابة حارس مرماه يفون مفوجو.

وباتت مشاركة مفوجو في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده سويسرا محل شك.

في الشوط الثاني عاد لوريان للمباراة وسجل التعادل بواسطة موفي في الدقيقة 53.

لكن البرتغالي دانيلو خطف النقاط كاملة بهدفٍ ثانٍ لـ سان جيرمان قبل 9 دقائق على نهاية اللقاء.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أثليتك: الخامس يقترب.. ساوثامبتون يقرر إقالة هاسنهوتل ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا مباشر الدوري الإيطالي - روما (0)-(1) لاتسيو.. 8 دقائق إضافية مباش الدوري التركي - طرابزون (2)-(2) كونيا.. التعااادل تشكيل الدربي - زانيولو وأبراهام في هجوم روما.. وبيدرو أساسي مع لاتسيو نيوكاسل الثالث برباعية في شباك ساوثامبتون.. وكريستال بالاس يصعق وست هام بوتر بعد الدربي: خسرنا أمام الفريق الأفضل
أخر الأخبار
ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 21 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يقود ليفربول للانتصار خارج قواعده على توتنام 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: الخامس يقترب.. ساوثامبتون يقرر إقالة هاسنهوتل 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وروقا.. وتعليمات خاصة لـ سيد عبد الله ساعة | الكرة المصرية
ظهير مانشستر يونايتد: لم نستحق الفوز.. والهدف الثالث كان كالجبل ساعة | الدوري الإنجليزي
العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس – دجوكوفيتش يخسر نهائي بطولة باريس أمام الدنماركي رونه ساعة | رياضات أخرى
تين هاج عن خسارة مانشستر يونايتد: النتيجة لا تكذب.. ما حدث ليس مقبولا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد