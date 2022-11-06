في غياب ميسي.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ لوريان

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه لوريان بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب موستوار بالجولة 14 للدوري الفرنسي.

وسجّل نيمار جونيور ودانيلو بيريرا هدفي سان جيرمان، فيما سجل تيريم موفي هدف لوريان الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن لانس الثاني.

فيما تجمّد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن موناكو الخامس.

وأكمل باريس سان جيرمان 30 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات.

ويعد الرقم القايسي لـ سان جيرمان 37 مباراة دون هزيمة بين أغسطس 1993 وأبريل 1994.

غياب الأسطورة

خاض سان جيرمان المباراة في غياب ليونيل ميسي الذي يعاني من آلام في وتر أكيليس.

ودفع كريستوفر جالتييه بالشاب بـ هوجو إكيتيكي في الهجوم إلى جوار كيليان مبابي ونيمار جونيور.

وتقدّم سان جيرمان بعد 9 دقائق فقط بواسطة نيمار من فاصل مهاري تلاعب فيه بمدافعي وحارس مرمى الخصم.

ورفع نيمار رصيده إلى 14 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم، بجانب صناعته 11 هدفًا.

وشهدت الدقيقة 13 ضربة قوية لـ لوريان بإصابة حارس مرماه يفون مفوجو.

وباتت مشاركة مفوجو في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده سويسرا محل شك.

في الشوط الثاني عاد لوريان للمباراة وسجل التعادل بواسطة موفي في الدقيقة 53.

لكن البرتغالي دانيلو خطف النقاط كاملة بهدفٍ ثانٍ لـ سان جيرمان قبل 9 دقائق على نهاية اللقاء.