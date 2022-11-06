قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة والثنائي الألماني أمام رايو فايكانو

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة رايو فايكانو في الجولة 13 للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب القائد كريم بنزيمة للإصابة، حاله حال أنطونيو روديجر قلب الدفاع.

ويبتعد كذلك توني كروس الموقوف لحصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

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فيما يعود إدين هازارد بعد غيابه أمام سيلتك منتصف الأسبوع الماضي.

ويمتلك ريال مدريد 32 نقطة في المركز الثاني، ويسعى للفوز واستعادة الصدارة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – ماريانو دياز

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