قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة والثنائي الألماني أمام رايو فايكانو
الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 16:28
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة رايو فايكانو في الجولة 13 للدوري الإسباني.
وشهدت القائمة غياب القائد كريم بنزيمة للإصابة، حاله حال أنطونيو روديجر قلب الدفاع.
ويبتعد كذلك توني كروس الموقوف لحصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.
فيما يعود إدين هازارد بعد غيابه أمام سيلتك منتصف الأسبوع الماضي.
ويمتلك ريال مدريد 32 نقطة في المركز الثاني، ويسعى للفوز واستعادة الصدارة.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el #RayoRealMadrid! pic.twitter.com/7OYLJiQzkL— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2022
قائمة ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز
الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي
الوسط: أورليان تشواميني – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس
الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – ماريانو دياز