قبل 14 يوما من كأس العالم.. إصابة قوية لـ سلمان الفرج خلال ودية أيسلندا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 15:25

كتب : FilGoal

سلمان الفرج - السعودية

تعرض سلمان الفرج قائد منتخب السعودية لإصابة قوية في الكتف خلال مواجهة ودية أمام أيسلندا.

وبات الفرج مهددا بالغياب عن منافسات كأس العالم المقرر له عقب 14 يوما من الآن وتقام في قطر.

وشارك الفرج بشكل أساسي مع منتخب السعودية في المباراة الودية المقامة في أبو ظبي.

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وتقدم منتخب السعودية في الشوط الأول بهدف دون مقابل سجله سعود عبد الحميد في الدقيقة 26.

وتعرض سلمان الفرج للإصابة في الدقيقة 42 من عمر اللقاء الودي.

ولم يستطع الفرج استكمال اللقاء متأثرا بإصابته في الكتف.

وشارك أيمن يحيى بدلا من سلمان الفرج في الدقيقة 45.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد الأخضر السعودي بجوار منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويفتتح المنتخب السعودي مبارياته يوم 22 من الشهر الجاري بمواجهة الأرجنتين.

أما ثاني مواجهات السعودية ستكون أمام بولندا يوم 26 من نوفمبر الجاري.

ويختتم الأخضر مبارياته يوم 30 نوفمبر بمواجهة المكسيك.

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