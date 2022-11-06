تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام ريمس

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 15:12

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يبدأ مصطفى محمد أساسيا مهاجم نانت أمام ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الـ16 برصيد 12 نقطة بينما ريمس في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

وجاء تشكيل نانت:

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حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: فابيان سينتونزي – أندري جيروتو – جان شارل كاستيليتو – كونتين ميرلين

الوسط: نيكولاس بالويس – بيدرو شيرفيلا – موسى سيسوكو

الهجوم: موسيس سيمونلودوفيك بلاس – مصطفى محمد

ولعب مصطفى محمد 20 مباراة مع نانت هذا الموسم وساهم في 9 أهداف.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

مصطفى محمد نانت
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