رئيس بايرن: لن نضم أي لاعب جديد في يناير

كشف هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ خطة ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بايرن ضم أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أبرزهم ساديو ماني وماتياس دي ليخت وأخرون.

وقال هاينر في تصريحات لجريدة AZ الألمانية: "لسنا بحاجة إلى ضم أي لاعب في يناير".

وأضاف "علينا أن نتأكد من أن جميع لاعبينا يحصلون على وقت اللعب".

وأتم "يوليان ناجلزمان يدير الأمور بشكل جيد حاليا".

قبل أسابيع، قال حسن صالح حميديتش مدير بايرن في تصريحات لجريدة بيلد: "لقد أبرمنا الكثير من الصفقات في الصيف، لذلك أعتقد أننا مستعدون جيدا للموسم بأكمله".

وشدد "لن نكون نشطين في سوق الانتقالات الشتوية".

عن شائعات ارتباط ناديه بضم هاري كين، علق "إنه لاعب عالمي، لكننا لا نتحدث عن لاعبين يرتبطون بتعاقد مع أندية أخرى".

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