مران الأهلي - ديانج يشارك في التدريبات الجماعية تدريجيا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 13:32

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

أليو ديان - مران الأهلي

يشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بصورة تدريجية تمهيدا للمشاركة بصورة طبيعية.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب ديانج عن الأهلي في الفترة السابقة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك ديانج في جزء من التدريبات الجماعية لفريق الأهلي والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - إقامة مباراة سيدات الأهلي أمام الزمالك بدون جمهور محمد عمر يكشف خطوات حل مشكلة عاشور مع الاتحاد.. والموقف من ضم ثلاثي الأهلي سموحة: نرفض فكرة إنشاء فرع العلمين.. وفي الجول يكشف حقيقة تخصيص الأرض لـ الأهلي كرة سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد إلى ربع نهائي المرتبط.. ودربي منتظر في المربع الذهبي

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن ديانج في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة إلى أن ديانج بدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية تمهيدا للانتظام بشكل كامل.

وكان فريق الأهلي قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل اللاعبون عليها لمدة 24 ساعة.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني تدريبات الفريق بفقرات فنية منوعة وتدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر المران بتقسيمة مصغرة وشارك فيها جميع اللاعبين.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في مسابقة الدوري عقب مرور ثلاث جولات بجمع 9 نقاط.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر في أولى البطولات تحت قيادة كولر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

ويلعب الأهلي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

الأهلي أليو ديانج
نرشح لكم
سبق له العمل في الإمارات.. أيمن الرمادي يتولى تدريب أسوان محمد عمر يكشف خطوات حل مشكلة عاشور مع الاتحاد.. والموقف من ضم ثلاثي الأهلي عامر حسين يكشف سبب تحديد موعد 29 جولة من الدوري.. ويرد على غضب كولر وفيريرا جمال محمد علي يكشف سبب عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين.. وخطوات لحل المشكلة الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج سموحة: نرفض فكرة إنشاء فرع العلمين.. وفي الجول يكشف حقيقة تخصيص الأرض لـ الأهلي فتح الله: بيراميدز بدأ الموسم بشكل غير جيد.. والرد سيكون بقوة تفاصيل اجتماع رئيس غزل المحلة بمسؤولي شركة الكرة في النادي
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى أن يجروا القرعة بشكل صحيح.. وبنزيمة سيلعب أمام قادش 11 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس بايرن: لن نضم أي لاعب جديد في يناير 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبق له العمل في الإمارات.. أيمن الرمادي يتولى تدريب أسوان 57 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) (0) أرسنال.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس سان جيرمان – إكيتيكي يعوض ميسي في الهجوم ضد لوريان ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - ديانج يشارك في التدريبات الجماعية تدريجيا ساعة | الكرة المصرية
أليسون: هذه أسباب نجاحي في صناعة الأهداف لـ صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - أوباميانج أساسي أمام أرسنال.. وكوليبالي على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر