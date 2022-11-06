مران الأهلي - ديانج يشارك في التدريبات الجماعية تدريجيا

يشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بصورة تدريجية تمهيدا للمشاركة بصورة طبيعية.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وغاب ديانج عن الأهلي في الفترة السابقة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك ديانج في جزء من التدريبات الجماعية لفريق الأهلي والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن ديانج في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة إلى أن ديانج بدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية تمهيدا للانتظام بشكل كامل.

وكان فريق الأهلي قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل اللاعبون عليها لمدة 24 ساعة.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني تدريبات الفريق بفقرات فنية منوعة وتدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر المران بتقسيمة مصغرة وشارك فيها جميع اللاعبين.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في مسابقة الدوري عقب مرور ثلاث جولات بجمع 9 نقاط.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر في أولى البطولات تحت قيادة كولر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

ويلعب الأهلي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.