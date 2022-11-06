قد لا يلعب مجددا قبل المونديال.. بنزيمة يغيب عن مران ريال مدريد ويبتعد عن مباراة رايو

تأكد غياب كريم بنزيمة قائد ريال مدريد عن مباراة فريقه غدًا الإثنين أمام رايو فايكانو، بعد غيابه عن المران الأخير للفريق اليوم الأحد.

واكتفى بنزيمة بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية أمس السبت، وكان منتظرًا أن يتواجد مع زملائه اليوم الأحد في المران الجماعي، لكن ذلك لم يحدث.

وأشار خوسيه لويس سانشيز صحفي راديو ماركا أن بنزيمة لن يشارك أمام رايو، وحضوره أمام قادش يوم الخميس المقبل محل شك.

Benzema, baja ante el Rayo ❌️ Sigue sin entrenar con el equipo. ⁉️Todavía duda para jugar ante el Cádiz@elchiringuitotv @DeporteslaSexta pic.twitter.com/tl5WD65YW8 — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) November 6, 2022

ويلعب ريال مدريد آخر مباراتين له قبل توقف كأس العالم أمام رايو وقادش، مما يعني أن المهاجم الفرنسي قد لا يعود للظهور بقميص ريال مدريد إلى ما بعد المونديال.

وسيكون الغياب هو الثامن لـ بنزيمة هذا الموسم من أصل 19 مباراة لعبها فريقه، أي أنه فوّت 42% من المباريات.

وتوج بنزيمة مؤخرًا بالكرة الذهبية، لكنه عانى من انزعاجات بدنية متعددة منذ إصابته أمام سيلتك في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتخلّف بنزيمة عن التوقف الدولي الماضي مع منتخب فرنسا، ويسعى للوصول إلى كأس العالم 2022 في مستوى بدني جيد.

ولا يعاني بنزيمة من إصابة بحسب الجهاز الطبي لـ ريال مدريد، لكنه يشعر بالآم بسبب الحمل البدني الزائد.

صاحب الـ 34 عامًا سجل 6 أهداف وصنع هدفا في 12 مباراة خاضها هذا الموسم.

ويغيب الألماني أنطونيو روديجر عن مباراة رايو فايكانو بدوره بسبب حمل بدني زائد.