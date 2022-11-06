كرة طائرة - إقامة مباراة سيدات الأهلي أمام الزمالك بدون جمهور

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

كرة الطائرة

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة مباراة سيدات الأهلي ضد الزمالك في مسابقة الدوري بدون حضور جماهيري.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء الجمعة 11 من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وينطلق الدوري المصري لسيدات الطائرة غدا الإثنين بحضور جماهيري على مسؤولية الأندية المستضيفة للمباريات.

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وجاء خطاب الاتحاد المصري لناديي الأهلي والزمالك كالآتي:

"بالإشارة إلى إقامة مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز آنسات، يوم الجمعة 11 نوفمبر على صالة الأهلي بالجزيرة في السادسة مساء".

"نحيط سيادتكم علما بأنه تقرر إقامة المباراة بدون جماهير، وعلى النادي المستضيف (الأهلي) إخطار الجهات الأمنية بذلك للتأمين والتأكيد على الإلتزام بعدم السماح للجماهير بحضور هذه المباراة".

"علما بأنه ستكون المعاملة بالمثل في مباراة العودة، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام".

وكان قد تم تقسيم أندية السيدات على مجموعتين تضم كل واحدة منهما ثمانية فرق.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بضم أربع لاعبات من الأهلي وهن مريم متولي وفريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقي.

كما تنضم مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى الزمالك بعد أربعة أشهر فترة عقوبة التوقيع مع الناديين.

أما الأهلي فدعم صفوفه بالثنائي علياء هاني من الشمس ومريم ثروت من الزمالك.

ويأتي ذلك بجانب دعاء محمد لاعبة الزمالك المنضمة إلى الأهلي عقب أربعة أشهر من الآن فترة العقوبة للتوقيع مع الأهلي دون علم ناديها الزمالك.

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