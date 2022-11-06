محمد عمر يكشف خطوات حل مشكلة عاشور مع الاتحاد.. والموقف من ضم ثلاثي الأهلي

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

كشف محمد عمر المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري عن خطوات حل أزمة حسام عاشور مع النادي.

وتقدم حسام عاشور في وقت سابق بشكوى إلى اتحاد الكرة بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى نادي الاتحاد السكندري.

وقال محمد عمر عبر إذاعة أون سبورت "سعيد بأداء الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري حتى الآن، وأي أمر يشهد التزام وانضباط تكون نتيجته جيدة".

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وأضاف "تعلمنا من درس الموسم الماضي ووضعنا أسس في اليوم التالي ولم نهتم بأسماء نجوم بقدر رغبتنا في ضم لاعبين يحتاجهم للفريق".

وبسؤاله عن عقاب محمود علاء بعد واقعة الطرد في الدوري أجاب "لم أعاقب محمود علاء والأمر متروك لزوران المدير الفني، الإحساس أن اللاعب أخطأ بالفعل ولكن تم استفزازه بشكل مبالغ فيه جدا ولذلك الأمر مختلف".

أما عن انضمام ثلاثة لاعبين للمنتخبات في التوقف الدولي أوضح "لم نتفاجأ بانضمام عبد الله نصيب إلى المنتخب الأردني لأنه جاء إلينا كلاعب دولي، والأمر نفسه لمحمود علاء لأن منذ يومه الأول في الفريق أبلغته أن الهدف سيكون عودته للمنتخب وهو ما تحقق".

وتابع "بالنسبة لمروان عطية فكنت أثق في قدراته، لديه قدرة كبيرة على تطور مستواه وهو ما حدث في المواسم الأخيرة".

وعن حقيقة ضم ثلاثي الأهلي زياد طارق محمد محمود وكريم الدبيس في يناير كشف عمر "كان هناك مفاوضات لضم زياد بالفعل الشهر قبل انطلاق الموسم ولكن لم يحدث نصيب".

وواصل "أما بالنسبة للوضع الحالي فوفقا لحديثي مع محمد مصيلحي الأمر مجرد أحاديث من وكلاء ولا توجد مفاوضات".

وشدد "صفقات يناير إن تمت ستكون عن طريق رغبات زوران وحتى الآن لا يوجد جديد في ذلك الملف".

وتحدث عمر عن مشكلة حسام عاشور قائلا: "هو لاعب محترم وأقدره كثيرا، سبق لي تدريبه في المنتخب العسكري وأعرفه تماما، تحدثت مع اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس النادي من أجل حل المشكة القائمة".

وكشف "النوايا طيبة من الطرفين وانتظر عودة رئيس الاتحاد من السعودية لإنهاء الأمر وأتوقع من رد فعل الثنائي أن ينتهي الموضوع برضا الطرفين".

واختتم محمد عمر تصريحاته بالحديث عن كأس الرابطة "نلعب البطولة بشكل تنافسي، لدينا هدف المنافسة على كأس الرابطة أو كأس مصر وحصد اللقب يجعلنا نبدأ حقبة جديدة من التفكير والطموح المختلف للاعبين ونسعى للفوز بها".

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