بايرن يعلن حجم إصابة نجم كندا.. وموقفه من كأس العالم

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

ألفونسو دافيز - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز وموقفه من المشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

وأصيب ديفيز خلال فوز بايرن بنتيجة 3-2 على هيرتا برلين يوم السبت في الدوري الألماني.

وأفاد بايرن عبر موقعه: "سيغيب ألفونسو ديفيز في المباراتين المتبقيتين في الدوري الألماني قبل التوقف من أجل كأس العالم والعطلة الشتوية".

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وأضاف "أصيب ديفيز بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال لقاء هيرتا برلين يوم السبت".

وأكمل البيان "كانت هذه نتيجة الفحوصات التي أجراها القسم الطبي، علما بأن المشاركة في مونديال 2022 ليست في خطر على الدولي الكندي".

ويواجه بايرن كل من فيردر بريمن يوم الثلاثاء وشالكه يوم السبت في الجولتين 14 و15 من الدوري الألماني قبل التوقف من أجل كأس العالم.

الظهير البالغ من العمر 22 عاما هو أحد أبرز نجوم المنتخب الكندي الذي يعود للمشاركة في المونديال بعد غياب 36 عاما.

وحقق بايرن ميونيخ انتصارا صعبا على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة عودة مانويل نوير لحماية عرين بايرن ميونيخ بعد الغياب أمام إنتر ميلان بسبب إصابة في الكتف.

تقدم جمال موسيالا أولا في الدقيقة 12 من صناعة السنغالي ساديو ماني.

المتألق مؤخرا تشوبو موتينج عاد ليوقع على الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و38.

موتينج سجل مع بايرن للمباراة السابعة على التوالي.

دقيقتان بعد ذلك، وقلص دودي لوكيباكيو الفارق من تمريرة ماركو ريتشر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أدرك دافي سيلكي الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وألغى الحكم هدفا لبايرن ميونيخ بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو سجله أوجستن روجيل بالخطأ في المرماه.

وخرج ألفونسو ديفيز مصابا من المباراة مع الدقيقة 64 تاركا مكانه للوكاس هيرنانديز.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 28 في الصدارة، بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الـ14.

ألفونسو ديفيز كندا بايرن ميونيخ
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