بطل اللحظات الحرجة.. بيل يظهر في الـ +128 ويهدي لقب الدوري الأمريكي لـ لوس أنجلوس

توج نادي لوس أنجلوس إف سي بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS لأول مرة في تاريخه، بفوزه المجنون على فيلادلفيا يونيون بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.

اللقاء الذي أقيم على ملعب بانك أوف كاليفورنيا، انتهى وقته الأصلي بالتعادل 2-2، وانتهى وقته الإضافي بالتعادل 3-3، ثم فاز لوس أنجلوس 3-0 بركلات الترجيح.

ليدخل لوس أنجلوس قائمة المتوجين، ويفشل يونيون فيلادلفيا في حصد لقبه التاريخي الأول.

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وعرفت المباراة أحداث مجنونة كان بطلها الويلزي جاريث بيل الذي عاد للملاعب بعد غياب شهر تقريبًا، وكان حاسمًا كعادته في النهائيات الكبرى.

وافتتح لوس أنجلوس التسجيل في الدقيقة 28 بواسطة كيلين أكوستا من ركلة حرة مباشرة رائعة.

لكن فيلادلفيا يونيون عاد للقاء وتعادل في الدقيقة 59 بواسطة المجري دانييل جازداج.

الإثارة ارتفعت في اللحظات الأخيرة عندما أعاد الكولومبي خيسوس موريّو فريقه لوس أنجلوس بالتقدم بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 83 بضربة رأسية.

لكن يونيون فيلادلفيا فرض الوقت الأصلي وأدرك التعادل عن طريق المدافع الإنجليزي جاك إليوت في الدقيقة 85 برأسية أخرى.

مع انطلاق الوقت الإضافي، استعان ستيف تشيروندولو المدير الفني لـ لوس أنجلوس بجناحه الإسباني كريستيان تيّو لاعب برشلونة وريال بيتيس السابق.

ثم لجأ إلى بيل غير الجاهز بدنيًا في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي بدلًا من القائد المكسيكي كارلوس فيلا.

الوضع شهد تحولًا خطيرًا في الأحداث بالدقيقة 116 عندما طُرد الحارس الكندي ماكسيم كريبو في محاولة لتصحيح خطأ زميليه في قلب الدفاع، لينقذ هدفًا محققًا بشكل بطولي.

لحسن حظ لوس أنجلوس، كان هناك تغيير متبقٍ في جعبة المدرب، فدخل جون ماكارثي الحارس البديل بدلًا من الغاني كوادو أوبوكو الذي كان قد دخل بديلًا قبل ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي.

الجنون وصل إلى ذروته في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني عندما سجل إليوت هدف التقدم لـ فيلادلفيا يونيون، ويصعق كل من في الملعب.

الحكم كان قد احتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع، وترك المباراة تمتد لدقيقة إضافية كانت كافية للمنقذ بيل ليدرك التعادل بضربة رأس بعد عرضية دييجو بالاسيوس.

قائد منتخب ويلز صاحب الـ 33 عامًا سجل هدفه الثالث فقط منذ انضمامه إلى لوس أنجلوس في الصيف الماضي، والأغلى في تاريخ النادي دون شك.

لتنتقل المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي بدأها تيّو بالإهدار لـ لوس أنجلوس.

لكن أفراد فيلادلفيا كانوا لا يزالون في صدمة هدف بيل، فأهدر الثلاثي جازداج، وخوسيه مارتينيز، وكاي فاجنر على التوالي مع تألق الحارس البديل ماكارثي وتصديه لركلتين.

في المقابل سجل لوس أنجلوس كل ركلاته المتبقية عن طريق دينيس بوانجا، وريان هولينجشياد، وإلي سانشيز.

وحصد الإيطالي جورجيو كيليني لقبه الأول مع الفريق بدوره رغم تواجده على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وشهدت المباراة حضور عدد من المشاهير، على رأسهم المغني الكندي جاستين بيبر، والممثل الأمريكي ويل فيريل الذي احتفل باللقب من أرض الملعب.

Will Ferrell drinks out of @MLS Cup 👏🤣 pic.twitter.com/yPnbsHpD5e — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 5, 2022

وكان فيلادلفيا يونيون قد أنهى الدوري النظامي على صدارة المنطقة الشرقية، فيما احتل لوس أنجلوس بدوره قمة المنطقة الغربية.

وتفوق لوس أنجلوس في مرحلة النهائيات على ناشفيل، ثم لوس أنجلوس جالاكسي في دربي شرس، وعبر أوستن في نصف النهائي، قبل أن يطيح بـ فيلادلفيا في النهائي.





















وتوج الألماني ذو الأصول السودانية هاني مختار لاعب ناشفيل بلقب هداف الموسم برصيد 23 هدفًا، فيما كان الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب سينسيناتي الأكثر صناعة برصيد 19 تمريرة حاسمة.

فيما حصد الجامايكي أندري بليك حارس مرمى فيلادلفيا جائزة أفضل حارس في المسابقة لحفاظه على نظافة شباكه 15 مرة.

وأضاف بيل لقبًا جديدًا في مسيرته قبل حوالي أسبوعين على ظهوره في كأس العالم لأول مرة مع بلاده ويلز.

واشتهر بيل بالحسم في المباريات النهائية، إذ سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 و2018، وصنع هدفًا في نهائي 2016 وسجل ركلة جزاء ترجيحية في نفس النهائي. كما سجل هدف الفوز الشهير في كأس ملك إسبانيا 2014، وهز الشباك في نهائي كأس العالم للأندية 2014.