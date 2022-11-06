عامر حسين يكشف سبب تحديد موعد 29 جولة من الدوري.. ويرد على غضب كولر وفيريرا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن تحديد موعد 29 جولة فقط من الدوري المصري بسبب اشتراك عدد من الأندية في نفس الملعب.

وتقام منافسات الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري في موعد واحد للمتنافسين على قمة الترتيب أو الهبوط.

وأشار عامر حسين إلى أن تأجيل منافسة الدوري خارج عن إرادة اتحاد الكرة وذلك بسبب قمة المناخ المقامة في مدينة شرم الشيخ حتى 18 من شهر نوفمبر الجاري.

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وقال عامر حسين عبر قناة الشمس: "حددنا جدول الدوري حتى الجولة 29 بسبب اشتراك عدد من الأندية في ملعب واحد".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات "هناك مباريات ستقام في نفس التوقيت في صراع القمة والقاع لذلك يجب أن ننتظر".

ورد عامر حسين عما يثار عن غضب مارسيل كولر وجوسفالدو فيريرا المديرين الفنيين لفريقي الأهلي والزمالك بسبب توقف الدوري.

وشدد عامر حسين "البعض بدأ يردد أن هناك غضب من المدير الفني للأهلي والزمالك بسبب توقف المسابقة ويجب ألا يتم ترديد ذلك لأن هناك قمة مناخ وأمر طبيعي أن يتم النظر للأهم فالمهم وهي أمور ليست بيدنا".

وتابع "عدلنا موعد مباريات كأس مصر حتى نلتزم بانتهاء المسابقة في 30 يونيو كما أعلنا من قبل".

واختتم عامر حسين تصريحاته "الطبيعي أن تقام منافسات كأس الرابطة بخروج المغلوب مثلما يحدث في العالم أجمع، ولكن الموسم الماضي قررنا أن تكون بنظام المجموعات لتستفاد الأندية بعد فترة توقف طويلة في كأس العرب وأمم إفريقيا".

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