مواعيد مباريات الأحد 6 نوفمبر 2022.. دربي لندن وليفربول وقمة إيطالية ومرتبط السيدات

يشهد اليوم الأحد الموافق 6 من نوفمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري الإنجليزي

تفتتح مباريات اليوم بمواجهة دربي لندن بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج.

ويقام اللقاء في الثانية عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي الرابعة عصرا تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أستون فيلا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يستضيف وست هام فريق كريستال بالاس ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ساوثامبتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وتختتم مباريات اليوم بقمة أخرى في إنجلترا عندما يحل ليفربول ضيفا على توتنام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

تقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

ويستضيف أتليتكو مدريد فريق إسبانيول في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل فالنسيا ضيفا على ريال سوسيداد في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر نفس القناة.

أما فياريال فيستضيف فريق ريال مايوركا في السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وأخيرا تختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين ريال بيتيس وإشبيلية في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

تشهد الجولة 13 من المسابقة مواجهات نارية منتظرة.

يستضيف روما فريق لاتسيو في الدربي الإيطالي في تمام السابعة مساء.

بينما يحل إنتر ميلان ضيفا على يوفنتوس في قمة الجولة في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع مباريات الدوري عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على لوريان في الثانية عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد فيحل ضيفا على ستاد ريمس في الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويختتم اليوم بمواجهة قوية عندما يستضيف مارسيليا فريق ليون في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه فريق كونيا سبور في تمام السابعة مساء.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات

يختتم وادي دجلة منافسات دور المجموعة بمواجهة باييلسا كوينز النيجيري في تمام التاسعة مساء.

وتتضائل فرص وادي دجلة في التأهل بعد خسارة أول مباراتين أمام كل من مازيمبي وصنداونز.

كرة سلة

تقام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري مرتبط السيدات اليوم الأحد على صالة برج العرب.

ويلعب سبورتنج أمام الجزيرة في تمام الواحدة ظهرا لفريق المرتبط تحت 16 عاما، قبل أن يلعب فريق السيدات في الخامسة والنصف مساء.

أما المباراة الأخرى فبين فريقي سموحة والأهلي وتقام منافسات المرتبط في الثالثة عصرا بينما السيدات في الثامنة مساء.

ويحتاج أي فريق للتأهل الفوز في منافسة السيدات ذهابا وإيابا فقط أو الفوز بمباراتي المرتبط بجانب مباراة من مباراتي السيدات.