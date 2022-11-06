جيرو: الطرد بعد هدفي؟ غاضب من نفسي.. في عقلي لا زال هناك طفل صغير

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

"لا زال في عقلي طفل صغير"، أوليفييه جيرو ردا على تلقيه بطاقة حمراء عقب تسجيل هدف فوز ميلان أمام سبيزيا.

وانتصر ميلان على سبيزيا بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال جيرو لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "سجلت هدفا رائعا بعد تمريرة جميلة من ساندور (تونالي)، أردنا الفوز وكانا نبحث عنه في النهاية، الأهم أنه غدا سيكون في جعبتنا 3 نقاط إضافية، أنا مستاء بسبب إيقافي".

أخبار متعلقة:
ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني بعدما كرر ما فعله جده.. دانييل مالديني يسجل في شباك ميلان تشكيل ميلان - بن ناصر يقود الوسط.. أوريجي في الهجوم أمام سبيزيا سبورت: جورجينيو يحدد شرطه للتجديد.. وبرشلونة وميلان يترقبان

وواصل "هذه المباراة تذكرني بلقاء الموسم الماضي حيث خطأ الحكم، على الأقل اليوم فزنا، أمننا بفرصنا في الفوز وسعداء بذلك".

وأكمل "أنا غاضب من نفسي لكن سأسكت، أكملت عملي ووضعت الكرة في الشباك، مع الأدرينالين والسعادة بفوز الفريق، في عقلي لا زال هناك طفل صغير، لذلك احتفلت".

وأردف "كم سأبقى في الملاعب؟ لا أعلم، حتى يخبرني جسدي بأنه عليّ التوقف".

ووصل جيرو للهدف التاسع له الموسم الحالي في 17 مباراة بالدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر، انقض بها على المركز الثاني متفوقا على أتالانتا.

بينما توقف رصيد سبيزيا عند 9 نقاط متكبدا الهزيمة الثالثة تواليا في المركز السابع عشر.

أوليفييه جيرو الدوري الإيطالي ميلان سبيزيا
نرشح لكم
بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا مؤتمر أليجري: سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا.. وموقف فلاهوفيتش في الدربي وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني بعدما كرر ما فعله جده.. دانييل مالديني يسجل في شباك ميلان استعاد ذكريات الماضي.. هدف خرافي من قبل منتصف الملعب لـ بودولسكي انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2) - (0) ألميريا.. وداعا بيكيه انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (1) سبيزيا.. فوز قاتل
أخر الأخبار
جمال محمد علي يكشف سبب عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين.. وخطوات لحل المشكلة ساعة | الكرة المصرية
جيرو: الطرد بعد هدفي؟ غاضب من نفسي.. في عقلي لا زال هناك طفل صغير ساعة | الكرة الأوروبية
الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج ساعة | قطر 2022
سموحة: نرفض فكرة إنشاء فرع العلمين.. وفي الجول يكشف حقيقة تخصيص الأرض لـ الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر أليجري: سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا.. وموقف فلاهوفيتش في الدربي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا 2 ساعة | الدوري الإسباني
ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر