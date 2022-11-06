الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

غادر القاهرة يوم السبت التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، متجها إلى تونس للانضمام لمنتخب نسور قرطاج الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وتلقي نادي الزمالك خطابا رسميا في الساعات الماضية باستدعاء سيف الدين الجزيري للانضمام لقائمة منتخب تونس للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

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وجاءت قائمة منتخب تونس كالآتي:

المرمى: أيمن دحمان – البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن البلبولي

الدفاع: ياسين مرياح – بلال العيفة – نادر الغندري – علي معلول

الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – سعد بقير

الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري – طه ياسين الخنيسي

وتضم القائمة 16 لاعبا من الدوري التونسي والمحترفين في الوطن العربي.

على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية يوم 14 نوفمبر الجاري، وسيكون من ضمنها اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وسجل سيف الجزيري هدفا وصنع آخر في ست مباريات مع الزمالك هذا الموسم بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ابن الـ29 عاما سجل عشرة أهداف في 29 مباراة مع منتخب تونس.

ويشارك منتخب تونس للمرة السادسة في كأس العالم والثانية على التوالي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

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