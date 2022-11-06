سموحة: نرفض فكرة إنشاء فرع العلمين.. وفي الجول يكشف حقيقة تخصيص الأرض لـ الأهلي

شدد وليد عرفات رئيس نادي سموحة على أن مجلس الإدارة الحالي لم يصله أي شيء بشأن أرض مدينة العلمين الجديدة المقترح إنشاء الفرع الثالث للنادي عليها.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الخطاب المرسل من قبل وزارة الإسكان إلى الأهلي وسموحة بشأن قطة أرض تبلغ 43 فدان في مدينة العلمين الجديدة.

ويشير الخطاب إلى إلغاء تخصيص الأرض لصالح سموحة، وتخصيصها إلى النادي الأهلي.

وقال وليد عرفات لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي شيء بشأن أرض النادي في مدينة العلمين".

وأضاف "حتى إذا وصلنا أي خطابات نحن نرفض فكرة إنشاء الفرع الثالث لنادي سموحة في العلمين".

وأكمل "إمكانيات النادي نسخرها لتطوير الفرع الرئيسي وإكمال فرع برج العرب، وهي خطة المجلس الحالي".

وأتم تصريحاته "لا يجب أن نبدأ في إنشاء الفرع الثالث للنادي ولم ننتهى من إكمال الفرع الثاني".