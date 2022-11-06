بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

اعتزال بيكيه

وجه جيرارد بيكيه رسالة مؤثرة إلى جماهير برشلونة عقب نهاية المباراة الأخيرة أمام ألميريا.

وفاز برشلونة على ألميريا بهدفين دون رد، في المباراة التي أعلن بيكيه أنها ستكون ليلته الأخيرة في كامب نو.

وقال بيكيه عقب المباراة في الملعب: "أولا أريد أن أشكر الجميع. شكرا لكم جميعا، أشكر الطاقم الفني والطبي وبالأخص العلاج الطبيعي وغرف الملابس وكل من يساعدنا كل يوم لكي تكون حياتنا أسهل.".

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وأضاف "شكرا لمجلس الإدارة على كل هذه السنوات. وبطبيعة الحال أشكر الجميع. وصلت بالطبع إلى النهاية والرحيل".

وبدأ بيكيه في البكاء، ثم واصل "لم تكن أبدا لحظات سهلة بعد كل هذا الحب الذي وجدته هنا في برشلونة، وأعتقد أنها اللحظة المناسبة للوصول إلى نهاية مسيرتي في برشلونة، وسأعود مرة أخرى إلى هذا النادي".

وتابع "حين غادرت قلت أني سأعود وعدت، وهذه هي الحالة الآن، أشكر كل جماهير برشلونة على كل هذا الدعم".

واختتم بيكيه -35 عاما- بقوله: "أنا ولدت هنا وسأموت هنا. إلى الأمام دائما يا برشلونة".

وانضم بيكيه إلى ناشئي النادي الكتالوني قبل ربع قرن، وتم تصعيده إلى فريق تحت 16 عاما في عام 2001.

وفي 2003 ترقى المدافع إلى فريق تحت 19 عاما، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004.

بعد إعارة في موسم 2006-2007 بين صفوف ريال سرقسطة، عاد بيكيه إلى يونايتد، ثم عاد إلى منزله في صيف 2008.

منذ ذلك اليوم، لم يغادر برشلونة مرة أخرى..

في مانشستر فاز بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

أما في كتالونيا، فاز بيكيه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات.

على الصعيد القاري نال المدافع المخضرم لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وأيضا كأس العالم للأندية 3 مرات.

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